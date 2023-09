नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप हाई वोल्टेज मुकाबले में अब कुछ घंटे ही रह गए हैं. ऐसे में फैंस के साथ टीम इंडिया भी अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुटी है. मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मीडिया के सवालों के जवाब दिए. इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि कौन सी वो बात है जो सिरदर्द बनी हुई है.

भारत और पाकिस्तान के एशिया कप मुकाबले को लेकर लगातार बातें हो रही है. दोनों ही टीम इस महामुकाबले के लिए कमर कस चुकी है. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से मैच से एक दिन पहले बात की और उनके सवालों के जवाब दिए. उन्होंने मीडिल ऑर्डर में चल रहे उथलपुथल को लेकर भी जवाब दिया.

It’s a packed house here for #TeamIndia Captain Rohit Sharma’s press conference on the eve of our first #AsiaCup2023 fixture. pic.twitter.com/gdj61rFOhZ

— BCCI (@BCCI) September 1, 2023