नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी यह सब जानना चाहते थे. पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग इलेवन सामने रख दी थी. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने अपने मैच में उतरने वाले 11 खिलाड़ियों के बारे में बताया. इस लिस्ट में से चैंपियन गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम नहीं था. इस बात पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है. पूर्व भारतीय ओपनर ने इसे सही फैसला नहीं बताया.

एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था. मैच का दिन आया तो बारिश की संभावना ने फैंस को डराया लेकिन इस महामुकाबले के बीच बारिश भी आई और चली गई. मैच से पहले बारिश तो हुई लेकिन टॉस सही वक्त पर हुई और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसे जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. टॉस के बाद जब कप्तान ने प्लेइंग इलेवन की जानकारी दी तो उसमें अनुभवी मोहम्मद शमी का नाम नहीं था. इस पर कई दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी.

पाकिस्तान ऐसा नहीं करता

भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने टॉस के बाद मैच प्लेइंग इलेवन के चयन पर उनकी प्रतिक्रिया तीखी थी. उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी एक चैंपियन गेंदबाज हैं, जिस तरह का अनुभव उनके पास है वो मैच में अहम साबित हो सकते हैं. एक बड़े मैच में उतरना हो तो भारत ज्यादातर बल्लेबाजी को ही मतबूत करने की तरफ जाता है.

🚨 Toss & Team Update 🚨

Captain @ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bat against Pakistan. #INDvPAK

A look at our Playing XI 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/hPVV0wT83S#AsiaCup2023 pic.twitter.com/onUyEVBwvA

— BCCI (@BCCI) September 2, 2023