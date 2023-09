नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला अब से कुछ देर बाद खेला जाना है. मौसम मैच का मजा बिगाड़ सकता है और इसके आसार भी शुरू हो चुके हैं. सुबह से साफ मौसम के बाद कुछ देर पहले बारिश शुरू हो गई. इस बीच बीसीसीआई ने मुकाबलो को लेकर अपडेट देकर फैंस को खुश कर दिया. सोशल मीडिया पर इस महामुकाबले के लिए कुछ घोषणा कर बीसीसीआई ने सबको चौंका दिया.

एशिया कप का आगाज हो चुका है और दोनों ही मेजबान पहले पाकिस्तान फिर श्रीलंका ने अपने अपने मुकाबले जीते. लेकिन सही मायने में तो फैंस के लिए इस टूर्नामेंट का आगाज अब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से होने जा रहा है. मौसम विभाग की तरफ से इस मैच पर बारिश का साया होने की बात सामने आने के बाद से ही फैंस में डर है कि मैच वाकई ना धुल जाए. 90 फीसदी मैच के दौरान बारिश की आशंका जताई गई है.

Inching closer to the LIVE action! 👍 👍

Drop in your messages for #TeamIndia ahead of their #AsiaCup2023 opening match #INDvPAK pic.twitter.com/agYq5j2D9E

— BCCI (@BCCI) September 2, 2023