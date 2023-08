नई दिल्ली. भारतीय टीम का अगला दौरा आयरलैंड है. ब्लू टीम को यहां मेजबान टीम के साथ क्रमशः तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. टीम इंडिया आगामी सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना भी हो गई है. इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल हो रही तस्वीरों में आईपीएल स्टार रिंकू सिंह को फ्लाइट में आराम से सोते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, कैमरामैन जैसे ही उनकी तरफ तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ा वह तुरंत उठ गए. रिंकू के साथ-साथ टीम के बाकी खिलाड़ी एवं कप्तान भी उनके फ्लाइट में यात्रा करते हुए नजर आए.

आयरलैंड दौरे पर दोनों टीमों के बीच सीरीज का आगाज 18 अगस्त से होगा. इसके बाद प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 एवं तीसरा मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाएगा. टी20 सीरीज के तीनों मुकाबले एक ही स्थान डबलिन में खेले जाएंगे.

Ireland 🇮🇪, here we come ✈️ #TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/A4P66WZJzP

— BCCI (@BCCI) August 15, 2023