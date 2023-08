नई दिल्ली. भारत और आयरलैंड (India vs Ireland) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के बाद आयरिश टीम ने भी अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. प्रतिष्ठित सीरीज के लिए टीम की कमान पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) के हाथों में दी गई है.

आयरलैंड दौरे का आगाज 18 अगस्त से हो रहा है. भारतीय टीम मेजबान टीम के साथ यहां तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मुकाबला 18 अगस्त को खेला जाएगा. वहीं दूसरा एवं तीसरा मुकाबला क्रमशः 20 एवं 23 अगस्त को आयोजित होंगे. सीरीज के सभी मुकाबले डबलिन स्थित द विलेज में खेले जाएंगे.

