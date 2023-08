नई दिल्ली. टीम इंडिया अभी वेस्टइंडीज से टी20 सीरीज खेल रही है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम को पहले मैच में हालांकि 4 रन से हार मिली थी. 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को खेला जाना है. इस बीच तिलक वर्मा का एक वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर डाला है. इसमें विकेटकीपर बैटर और मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा के साथी खिलाड़ी ईशान किशन उन पर हंसी-मजाक में चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. मालूम हो कि तिलक ने टी20 करियर की शुरुआत छक्के के साथ की थी. हालांकि वे बड़ी पारी नहीं खेल सके थे और 22 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए हो गए थे. पारी में 2 चौका और 3 छक्का लगाया था.

ईशान किशन वीडियो में तिलक वर्मा से यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पहले तुम्हारे शरीर पर एक भी टैटू नहीं था. अब पूरे शरीर पर यह दिख रहा था. फिर हंसते हुए चिल्लाकर पूछा- इसका जवाब चाहिए. 20 साल के तिलक वर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे बचपन से ही टैटू का शौक था, लेकिन कोच ने कहा था कि पहले खेल लो. अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ऐसा कर लेना, तो अब मैं अपने इस शौक को पूरा कर रहा हूं.

