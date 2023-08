नई दिल्ली. इन दिनों छोटे प्रारूप का डंका दुनियाभर में बज रहा है. उन्हीं में से एक यूएस टी10 लीग भी है जहां कई दिग्गज खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं. अमेरिका की इस लीग में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जैक कैलिस ने अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा दी. ये वही जैक कैलिस हैं जिन्होंने एक दौर पर अपने हरफनमौला प्रदर्शन से दुनियाभर में अपना खौफ पैदा कर रखा था. अब टी10 लीग में एक बार फिर जैक कैलिस पुराने अंदाज में नजर आए.

जैक कैलिस ने कैलिफ़ोर्निया नाइट्स की तरफ से खेलते हुए अकेले ही टेक्सस चार्जर्स के परखच्चे उड़ा दिए. सुरेश रैना की कप्तानी में खेलते हुए जैक कैलिस ने धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली. पहले बैटिंग करने उतरी टीम की बल्लेबाजी बेहद नाजुक नजर आई. लेकिन दिग्गज बल्लेबाज ने महज 22 गेंद में 6 छक्के और 2 चौके लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया. जैक कैलिस के बल्ले से महज 22 गेंद में 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली. 47 वर्षीय की इस क्षमता को देख हर कोई दंग रह गया था.

47-year-old Kallis smashed 56* runs from just 22 balls including 2 fours & 6 sixes in US T10 League.

– What a cricketer, One of the Greatest ever. pic.twitter.com/qlii7V9efr

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2023