नई दिल्ली. वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया अब आयरलैंड पहुंच चुकी है. यहां टीम आयरिश प्लेयर्स को उनके घर में तीन टी20 मुकाबलों में टक्कर देगी. इस सीरीज के लिए टीम की कमान न तो रोहित शर्मा के पास होगी न ही हार्दिक पंड्या टीम के कप्तान होंगे. आयरलैंड दौरे पर टीम की बागडोर स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के हाथों में होगी. इस बीच जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदो से बल्लेबाज को चारो खाने चित कर दिया.

आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला 18 अगस्त को खेला जाएगा. भारतीय टीम ने इस सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दिया है. कप्तान बुमराह ने घायल शेर की तरह और भी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं. आयरलैंड दौरे के बाद बुमराह एशिया कप में अपना जलवा बिखरते नजर आएंगे. बीसीसीआई ने बुमराह की दो घातक गेंदो का वीडियो शेयर किया है. जिसमें पहली गेंद उनकी एक गोली की गति से निकली बाउंसर है, जिसपर बैटर मात खा जाता है. वहीं, दूसरी गेंद उन्होंने तेजी से यॉर्कर फेंकी, यहां भी बैटर उनकी इस खतरनाक गेंद को संभालने में फेल हो जाता है. लगभग एक साल बाद जसप्रीत बुमराह को इस अंदाज में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है.

The moment we have all been waiting for. @Jaspritbumrah93 like we have always known him. 🔥🔥 #TeamIndia pic.twitter.com/uyIzm2lcI9

— BCCI (@BCCI) August 16, 2023