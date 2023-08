VIDEO: बुमराह आग उगलने के लिए तैयार, नेट प्रैक्टिस में दिखा जस्सी का 2.0 अवतार

नई दिल्ली. पिछले एक साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) मैदान में एक बार फिर जलवा बिखरने के लिए तैयार हैं. आयरलैंड दौरे से पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. बुमराह को उनके पुराने अंदाज में गेंदबाजी करते देख फैंस काफी खुश हैं और आगामी दौरे पर उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं.

बुमराह के वायरल हो रहे वीडियो पर फैंस के जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. 29 वर्षीय तेज गेंदबाज के चाहने वाले एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा है, ‘आप स्टार हो साब’. वहीं एक दूसरे फैन ने सवाल करते हुए पूछा है, ‘कब के हैं भाई ये वीडियो?’ इस पर एक दूसरे फैन ने जवाब देते हुए बताया है, ‘आज सुबह का है.’

Sigh of relief for Indian fans. Jasprit Bumrah bowling full throttle at the NCA. #JaspritBumrah pic.twitter.com/bb3fhBVSsS

— चिरकुट ज़िंदगी (@Chirayu_Jain26) August 12, 2023