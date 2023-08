नई दिल्ली. दबंग फिल्म में सलमान खान का डायलॉग तो याद होगा ही- कमाल करते हैं पांडे जी. ऐसा ही कुछ कमाल भारतीय क्रिकेट के पांडे जी यानी मनीष पांडे ने कर्नाटक में खेली जा रही महाराज टी20 लीग के खिताबी मुकाबले में किया. टीम को चैंपियन बनाने के लिए कप्तान मनीष पांडे ने बाउंड्री पर छलांग लगा दी. गेंद को सीमा रेखा के पार जाने से बचा लिया. उनके इस सुपरमैन अवतार को जिसने भी देखा, वो दंग रह गया. मनीष की इस कोशिश से उनकी टीम हुबली टाइगर्स महाराजा टी20 लीग की चैंपियन बन गई.

महाराजा T20 ट्रॉफी के फाइनल में मनीष पांडे की अगुआई वाली हुबली टाइगर्स की टक्कर मैसूर वॉरियर्स से थी. मुकाबले में हुबली टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन का बड़ा स्कोर बनाया. टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में कप्तान मनीष पांडे का अहम रोल रहा. उन्होंने महज 23 गेंद में नाबाद 50 रन ठोके. उनके अलावा मोहम्मद ताहा ने 72 रन की पारी खेली. जवाब में मैसूर वॉरियर्स ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया.

WHAT A SAVE BY CAPTAIN MANISH PANDEY…!!!

One of the greatest save in cricket, and in Final match and he won the another Maharaja KSCA Trophy – Take a bow, Manish! pic.twitter.com/A6DcnIMn13

