शोएब अख्तर के जूनियर 'हमशक्ल' को देखकर रह जाएंगे हैरान, गेंदबाजी से करता है बल्लेबाजों को परेशान, देखें VIDEO

नई दिल्ली. शोएब अख्तर कौन हैं, कहां के हैं? यह बात हमें नहीं लगता कि आपतो बताने की जरुरत हैं. उनकी कहर बरपाती गेंदबाजी से हर कोई वाकिफ है. अख्तर सिर्फ अपनी तेंज गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि, अपने स्टाइल को लेकर भी मशहूर थे. आज हम आपको जूनियर शोएब अख्तर के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनकी गेंदबाजी, हाव-भाव, बाल, स्टाइल सब शोएब अख्तर जैसी ही है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शोएब अख्तर जैसा दिखने वाला गेंदबाज बॉलिंग करता दिखाई दे रहा है. यह कोई और नहीं बल्कि ओमान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इमरान है. जो अपने पुराने दिनों में अख्तर जैसे ही दिखाई देते थे. उनकी उम्र फिलहाल 37 साल है. वीडियो में वह किसी टी20 लीग में गेंदबाजी कर रहे हैं. देख कर आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यह गेंदबाज शोएब अख्तर ही है या कोई और. यकीन नहीं तो आप इस वीडियो पर नजर डालिए.

Oman’s Speedster Mohamed Imran looks exactly like Shoaib Akthar in his early days. Even the bowling action looks very similar. All the best for him. @shoaib100mph pic.twitter.com/wZ8nPQcFmV

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 6, 2023