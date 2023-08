नई दिल्ली. एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त हो रहा है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. आगामी मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट ने नेपाल के खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में नेपाली युवा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को साझा करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट ने लिखा है, ‘मुल्तान में मोहम्मद रिजवान के साथ मिलाप करते हुए नेपाल के खिलाड़ी.’

पाकिस्तान क्रिकेट द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मोहम्मद रिजवान नेपाल के क्रिकेटरों को क्रिकेट की बारीकियां बताते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच उन्होंने हंसी मजाक भी किया. उन्होंने कहा, ‘किसी चीज की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं.’ इसके बाद उन्होंने इंग्लिश में मस्ती करते हुए कहा, ‘अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे नहीं कहना.’ इसके साथ ही वहां उपस्थित हर कोई हंसने लगता है.

@iMRizwanPak interacts with the @CricketNep players in Multan.#AsiaCup2023 pic.twitter.com/MDcyO6oHFY

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 28, 2023