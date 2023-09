नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच कैंडी में एशिया कप का महामुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद आमने-सामने होंगी. वहीं, वनडे फॉर्मेट में 4 साल बाद दोनों टीमों की टक्कर होने जा रही. भारत के लिए अच्छी बात ये है कि भारत ने टी20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया है. इस महामुकाबले से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिले. विराट कोहली ने जहां हारिस रऊफ से मुलाकात की तो वहीं, भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने भी रऊफ से बात की.

इस मुलाकात के दौरान सिराज और हारिस दोनों ने गेंदबाजी को लेकर काफी देर बात की. सिराज और पाकिस्तानी पेसर ने एक दूसरे से गेंदबाजी को लेकर अपने अनुभव शेयर किए. सिराज ने कहा कि कैंडी में काफी उमस और पल्लेकल स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करेगी. सिराज ने रऊफ से कहा, दिन में यहां गेंदबाजी करना मुश्किल होगा. लेकिन रात में आप आसानी से एक स्ट्रेच में 6-7 ओवर कर सकते हो. इस पर रऊफ ने कहा कि और विकेट मिल गए तो और अच्छा.

Pakistan and India players meet up ahead of Saturday’s #PAKvIND match in Kandy ✨#AsiaCup2023 pic.twitter.com/iP94wjsX6G

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 1, 2023