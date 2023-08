नई दिल्ली. पाकिस्तान ने पिछले दिनों इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम को मात दी. फाइनल में 29 साल के तैयब ताहिर ने ताबड़तोड़ शतक ठोका था. कप्तान मोहम्मद हारिस सहित कई खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद इमर्जिंग एशिया कप में उतरे थे. दूसरी ओर भारतीय टीम में कोई भी इंटरनेशनल खेलने वाला खिलाड़ी शामिल नहीं था. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान की टीम बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को लेकर टूर्नामेंट में उतरी थी. अब इस पर कप्तान हारिस ने जाेरदार पलटवार किया है. फाइनल मुकाबले की बात करें, तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारतीय टीम 224 रन बनाकर बनाकर सिमट गई थी. इस तरह से पाक को 128 रन से बड़ी जीत मिली थी.

विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो बड़े खिलाड़ी लेकर आए थे, हम छोटे बच्चे थे, तो हमने तो नहीं कहा था कि आप छोटे बच्चे लेकर आओ. जहां तक हमारे खिलाड़ियों की बात है, तो उनके पास भी अधिक अनुभव नहीं था. सैम अयूब के 5 मैच हैं और मेरे सिर्फ 6 मैच के हैं. ये सभी टी20 के हैं.

like I was saying 😭 pic.twitter.com/XMpmjI1bCr

— ree (@areebssss) August 5, 2023