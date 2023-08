पाकिस्तान और नेपाल (PAK vs NEP) की टीमें एशिया कप 2023 में कब भिड़ेंगी?

एशिया कप 2023 के पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी.

एशिया कप 2023 में पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के बीच मुकाबला बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम नेपाल मुकाबले का सीधा प्रसारण (Where to Telecast Pakistan vs Nepal Match) किस टीवी चैनल पर होगा?