नई दिल्ली. टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह खुद को एक बार फिर सेलेक्टर्स की नजरों में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं. उन्होंने वापसी करने के लिए काउंटी क्रिकेट को प्राथमिकता दी और नॉर्थेम्प्टनशायर की तरफ से डेब्यू किया. अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने भी काउंटी क्रिकेट से टीम इंडिया में वापसी की. इस बीच पृथ्वी शॉ की एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने डेब्यू मैच में एक घातक बाउंसर से अपना संतुलन खो बैठे.

पृथ्वी शॉ काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते नजर आए. हाल ही में उन्होंने स्टीलबैक्स के खिलाफ वार्म अप मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी को अंजाम दिया. उन्होंने महज 39 गेंद में 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. वहीं, अब उन्होंने नॉर्थेम्प्टनशायर की तरफ से डेब्यू किया, जो न भूलने वाला साबित हुआ. पॉल वैन मीकरन ने एक आग उगलती हुई बाउंसर पृथ्वी शॉ को फेंकी. जिसके बाद वह उसपर मात खा गए और अपना संतुलन खो बैठे और बल्ला स्टंप्स में जा लगा. इस मैच में पृथ्वी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे. उन्होंने 35 रन बनाकर अपना विकेट खोया.

Prithvi Shaw, what have you done? That’s a bizarre way of getting out on debut 😱pic.twitter.com/sQWHfdDANk

— Farid Khan (@_FaridKhan) August 4, 2023