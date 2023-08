नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप किए गए ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) इनदिनों इंग्लैंड में खूब चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे हैं. पृथ्वी इस समय नॉर्थेम्प्टनशॉयर की ओर से रॉयल वनडे कप में खेल रहे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट के ग्रुप बी मुकाबले में समरसेट के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी. पृथ्वी ने इस मुकाबले में लिस्ट ए की अपनी बेस्ट पारी खेली. दाएं हाथ के इस बैटर के डबल धमाल ने नॉर्थेम्प्टनशॉयर टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 415 रन का स्कोर बनाया.

पृथ्वी शॉ ने 153 गेंदों पर 28 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 244 रन बनाए. लिस्ट ए क्रिकेट में उनका यह बेस्ट स्कोर है. इंग्लैंड की लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो यह किसी बैटर का दूसरा सर्वाधिक स्कोर है. बतौर भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा के बाद वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

The moment Prithvi Shaw completed the Double Hundred in RLODC.

– Shaw is back….!!!!!!pic.twitter.com/dSdcN3zUfu

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2023