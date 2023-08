नई दिल्ली. पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan) के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है. ग्रीन टीम विपक्षी टीम के खिलाफ तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाब रही. सीरीज का आखिरी मुकाबला 26 अगस्त को कोलंबो में खेला गया. इस मैच में बाबर एंड कंपनी को 59 रन से जीत मिली. मैच के दौरान एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसका हर कोई आलोचना का रहा है.

दरअसल, कोलंबो में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाने में कामयाब रही. पाकिस्तानी इनिंग्स की आखिरी गेंद शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने खेला. इस गेंद पर वह दो रन बटोरने में कामयाब रहे.

