रिंकू सिंह को फिर याद आए IPL के 5 छक्के, तीसरे T20I से पहले किया प्लान का खुलासा

नई दिल्ली. रिंकू सिंह ने भले ही अब तक सिर्फ दो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हों, लेकिन आईपीएल 2023 में लगातार पांच छक्के जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को अंतिम ओवर में जीत दिलाने के बाद वह भारतीय प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. रिंकू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर नाइडर्स को अप्रत्याशित जीत दिलाई थी. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि उन पांच छक्कों ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया.

भारतीय टीम के अपने साथी रवि बिश्नोई के साथ बातचीत करते हुए रिंकू ने ‘बीसीसीआई.टीवी’ पर कहा, ”उन पांच छक्कों ने मेरा जीवन बदल दिया. लोग उस लम्हे के लिए मुझे याद करते हैं. जब वे मेरा नाम लेते हैं और मुझे प्यार देते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है.”

रिंकू सिंह ने बताया अपना बल्लेबाजी प्लान

रिंकू को आयरलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया. उन्हें अब तक दोनों मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने 180.90 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए हैं. अपनी बल्लेबाजी शैली के बारे में बात करते हुए रिंकू ने कहा कि वह हमेशा अंत तक बल्लेबाजी करने का इरादा रखते हैं और मैच के अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने का प्रयास करते हैं.

‘मैं अंतिम दो-तीन ओवर में अपने शॉट खेलता हूं’

रिंकू सिंह ने कहा, ”पहले मैच (पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय) में बल्लेबाजी को लेकर मैं काफी रोमांचित था, लेकिन कोई समस्या नहीं (कि मैच में बारिश ने खलल डाल दिया). हम जीत गए.” उन्होंने कहा, ”मैं हमेशा अंत तक बल्लेबाजी करने की योजना बनाता हूं, जैसा कि मैं आईपीएल में करता हूं. मैं अंतिम दो-तीन ओवर में अपने शॉट खेलता हूं. मेरी योजना धैर्य बनाए रखने की होती है और मैं ऐसा ही कर रहा हूं.”

