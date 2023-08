नई दिल्ली. आयरलैंड के खिलाफ (IND vs IRE) टी20 सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया ने अपनी कमर कस ली है. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से इस सीरीज में कुछ नए प्लेयर्स पर हाथ आजमाया जा रहा है. इस लिस्ट में रिंकू सिंह (Rinku Singh) का भी नाम है, जो आईपीएल में अपने लगातार छक्कों के रिकॉर्ड से रातों-रात मशहूर हो गए. अब रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के साथ पहली यात्रा की, जिसके बाद वह खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने टीम इंडिया के साथ सफर के बाद अपनी खुशी जाहिर की है.

रिंकू सिंह की संघर्ष भरी कहानी जगजाहिर है. उनके पिता एक हॉकर यानि गैस सिलेंडर उठाने का काम करते थे. लेकिन अब उनके क्रिकेटर बेटे ने कुछ ही सालों में उनकी जिंदगी बदल दी है. ये वही रिंकू हैं जिन्हें घरों में झाडू-पोछा करने का काम मिला था. लेकिन अब ये वो रिंकू बन गए हैं जो जल्द टीम इंडिया की शान के रूप में निखरकर आने वाले हैं. रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के साथ बिजनेस क्लास में सफर किया. जिसके बाद युवा बैटर जीतेश शर्मा ने रिंकू सिंह से उनकी फीलिंग पूछी. रिंकू इस सफर के बाद खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने अपनी मां के सपने का भी जिक्र किया.

From emotions of an India call-up to the first flight ✈️ & Training session with #TeamIndia

ft. @rinkusingh235 & @jiteshsharma_ – By @RajalArora

Full Interview #IREvINDhttps://t.co/m4VsRCAwLk pic.twitter.com/ukLnAOFBWO

— BCCI (@BCCI) August 17, 2023