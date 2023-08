नई दिल्ली. जो काम कोई मुल्क नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया. ISRO के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर भारत का चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचा. सबसे बड़ी बात ये रही कि चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की. ऐसा दुनिया का कोई देश अबतक हीं कर पाया था. चंद्रयान की कामयाबी के बाद से ही ISRO चीफ एस सोमनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं. इसरो की टीम ने तो चांद पर झंडा लहरा दिया और अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की ऐसा करने की बारी है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ISRO के चंद्रयान की सफलता और रोहित शर्मा में गहरा कनेक्शन है. इसी वजह से टीम इंडिया के एशिया कप और विश्व कप में जीत की उम्मीद की जा रही है.

टीम इंडिया को 4 दिन बाद एशिया कप में उतरना है और इसके बाद भारत का सबसे बड़ा इम्तिहान 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे विश्व कप में होगा. भारत ने पिछली बार 2011 में घर में ही 28 साल के इंतजार के बाद विश्व कप जीता था. ऐसे में इस बार घर में विश्व कप होने से फैंस को टीम इंडिया के चैंपियन बनने की पूरी उम्मीद है. पिछले विश्व कप में रोहित शर्मा ने रनों की बरसात कर दी थी. उन्होंने शतकों की लाइन लगाई थी. इसी वजह से कप्तान पर भी फैंस की नजरें हैं. रोहित के इस बार इतिहास रचने की इसलिए भी उम्मीद क्योंकि भारत चांद पर पहुंचा है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के चांद पर पहुंचने से रोहित के विश्व कप और एशिया कप जीतने का क्या कनेक्शन है तो ये आपको बताते हैं.

VIDEO | “Chandrayaan-3 will start its journey tomorrow. We are hoping that everything goes right and it lands on the moon on August 23,” said ISRO Chairman S Somanath after offering prayers at Sri Chengalamma Temple in Tirupati, Andhra Pradesh earlier today. pic.twitter.com/x9CkDhfWDF

— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2023