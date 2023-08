नई दिल्ली. बात 34 साल पुरानी है. तब 16 साल के सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम अभी रखा ही था. सचिन तब पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर गए थे. विपक्षी टीम को लगा कि इस छोटे लड़के को वह आसानी से आउट कर देंगे. पाकिस्तान में एक मुकाबला खेला जा रहा था. उस मैच में सचिन को दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर (Abdul Qadir) ने उकसाने की कोशिश की. फिर क्या था. सचिन ने कादिर को ऐसा सबक सिखाया जो क्रिकेट जगत में मिसाल बनकर रह गया. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul haq) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह 34 साल पुराने किस्से को याद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल 1 मिनट 25 सेकेंड के वीडियो में इंजमाम ने बताया, ‘ सचिन का पहला टूर पाकिस्तान का था. पेशावर में एक मैच हो रहा था. मुश्ताक अहमद की गेंद पर जब सचिन ने एक छक्का जड़ा तो अब्दुल कादिर भाई ने मजाक में सचिन से कहा कि भई, तूने बच्चे (मुश्ताक भी उस समय छोटे थे) को मारा, अब तू मुझे मार के दिखा? इसके बाद सचिन ने अगले ओवर में उनको 4 छक्के जड़ दिए. ये उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत थी.’

Once legendary bowler Abdul qadir said “Kya hai Sachin mein, lappu sa toh Sachin hain, Jhingur sa ladka” and rest is history pic.twitter.com/AsNmoECnTw

— EngiNerd. (@mainbhiengineer) August 5, 2023