नई दिल्ली. कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक पाकिस्तानी गेंदबाज कहर बरपा रहा है. इस पेसर का एक्शन काफी हद तक श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा से मेल खाता है. इसी वजह से इस गेंदबाज को ‘पाकिस्तानी मलिंगा’ भी कहा जाता है. इस गेंदबाज का नाम सलमान इरशाद है. सलमान इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग में जमैका तलावाज की तरफ से खेल रहे हैं और उन्होंने सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के खिलाफ मैच में कमाल की गेंदबाजी की और एक ही ओवर में तीन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. इसमें महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पुराने साथी अंबाती रायुडू भी शामिल हैं.

इरशाद की कहर बरपाती गेंदबाजी की वजह से अंबाती रायुडू का खाता भी नहीं खुला. इस मैच में सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे. टीम की शुरुआत ही खराब रही थी. सलमान इरशाद ने अपनी कहर बरपाती गेंदों से सेंट किट्स टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था. सलमान सेंट किट्स की पारी का पांचवां ओवर फेंकने आए थे. इसमें उन्होंने 3 विकेट झटके थे. इस ओवर में सलमान ने आंद्रे फ्लेचर, कॉर्बिन बॉश और फिर अंबाती रायुडू को अपना शिकार बनाया.

Super Salman Salman Irshad takes the wickets of Ambati Rayudu, Andre Fletcher and Corbin Bosch in the same over #CPL23 #SKNPvJT #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/eNS4sS2Kib

— CPL T20 (@CPL) August 23, 2023