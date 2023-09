VIDEO: कैप्टन कूल को लेकर फेमस WWE सुपरस्टार ने कहा- जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना तो...

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी विश्व के सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं. टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताने का कारनामा भी उन्होंने ही किया है. धोनी विश्व भर में कितने प्रसिद्ध है यह हमें नहीं लगता कि आपको बताने की जरुरत है. वह अपनी खेल की शैली से ही नहीं बल्कि शांत व्यवहार के कारण भी चर्चा में रहते हैं. यही वजह है कि उन्हें कैप्टन कूल कहकर बुलाया जाता है. एक WWE सुपरस्टार भी धोनी का फैन है. धोनी की तारीफ करते वह खुद को नहीं रोक पाया.

दरअसल, WWE के कई सुपरस्टार्स इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से भारत आ रहे हैं. इसी लिस्ट में सैमी जेन भी शामिल है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैमी जेन अपने टैग टीम पार्टनर केविन ओवेंस से कहते नजर आ रहे है,” जब मैंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना तो मुझे लगा अरे मैं तो उन्हें जानता हूं. वह इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं.”

WWE Superstar Sami Zayn to Kevin Owens:

“I’ve heard of MS Dhoni alot, he’s very very famous here”. pic.twitter.com/42NngN9jwM

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 7, 2023