नई दिल्ली. तिलक वर्मा (Tilak Varma), एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने टीम इंडिया में डेब्यू करते ही करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. शुरुआती दो टी20 मैच में वेस्टइंडीज की जीत से ज्यादा तिलक वर्मा के चर्चे देखने को मिले. वहीं, अब तीसरे मैच में भी टीम इंडिया की जीत में भी युवा बैटर के बल्ले से रन निकले. इस मैच में टीम इंडिया भले ही जीत गई, लेकिन कप्तान हार्दिक पंड्या की एक हरकत फैंस को रास नहीं आई है. तिलक वर्मा (Tilak Varma) इस मैच में अपनी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी से महज 1 रन से चूके. जिसकी वजह टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या को माना जा रहा है. आगबबूला हुए फैंस ने हार्दिक पंड्या को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना शुरू कर दिया है. वहीं, कुछ फैंस को धोनी की याद आ रही है.

दरअसल, सूर्यकुमार की 83 रन की पारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया. यह वाकया उस समय का है जब भारतीय टीम जीत की दहलीज पर खड़ी हुई थी. कप्तान हार्दिक पंड्या ने तिलक वर्मा को हिट करने से मना किया, उनकी सारी बात स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई. हार्दिक ने कहा, ‘तुम्हें खत्म करना है, आखिर तक खेलो, नॉटआउट का फर्क पड़ता है.’ लेकिन जब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 रन की दरकार थी तिलक ने सिंगल लिया और 49 रन पर पहुंच गए. स्ट्राइक पर आए हार्दिक ने तिलक की फिफ्टी को तरजीह नहीं दी, युवा बल्लेबाज को स्ट्राइक देने के बजाय छक्का खुद ही मैच खत्म कर दिया. जिसके कारण फैंस का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है. कई फैंस उन्हें सेलफिश कप्तान बोलकर अनफॉलो कर रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

फैंस को क्यों आई धोनी की याद?

हार्दिक पंड्या पर गुस्साए कुछ फैंस को धोनी की याद आ गई है. माही अक्सर मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन धोनी ने कई बार युवाओं को मैच फिनिश करने का पूरा मौका दिया. विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी का धोनी का पुराना वीडियो फैंस शेयर कर रहे हैं, जब धोनी ने विराट से मैच फिनिश करने को कहा और सिंगल भी नहीं भागे. जिसके बाद दोनों बल्लेबाज मुस्कुराते दिखाई दिए थे. धोनी को याद करते हुए फैंस हार्दिक पंड्या की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

Hey @hardikpandya7 learn something from dhoni, this is how you support your junior player.#Dhoni #Virat #Mahirat #INDvWI#HardikPandya pic.twitter.com/ZUlD4aRlog

— Jagadish MSDian 💛🇮🇳 (@Jagadishroyspr) August 8, 2023