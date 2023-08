नई दिल्ली. क्रिकेट का मैच हो और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक घटता रहे, यह तो हो ही नहीं सकता. यहां तो हर पल चमत्कार को नमस्कार है… का खेल होता है. अब वुमंस हंड्रेड का गुरुवार रात का मुकाबला ही देख लीजिए. वुमंस द हंड्रेड में गुरुवार रात वेल्श फायर ने बर्मिंघम फोनिक्स से तब मैच छीन लिया जब वह जीत से महज 4 रन दूर थी. बर्मिंघम को ये 4 रन 3 गेंद पर बनाने थे और उसके 9 विकेट भी बाकी थे. वेल्श फायर को यह चमत्कारिक जीत शबनीन इस्माइल ने दिलाई.

वुमंस हंड्रेड में गुरुवार रात वेल्श फायर और बर्मिंघम फोनिक्स का मुकाबला हुआ. वेल्श फायर ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 137 रन बनाए. 100-100 गेंदों वाले इस मुकाबले में आखिर तक बर्मिंघम फोनिक्स का पलड़ा भारी था. लेकिन उसके साथ आखिर में खेल हो गया. यह खेल किया दक्षिण अफ्रीकी पेसर शबनीन इस्माइल ने. शबनीन ने मैच की आखिरी 3 गेंद पर हैट्रिक लेकर बर्मिंघम के ड्रेसिंग रूम में कोहराम मचा दिया. बर्मिंघम ने 97 गेंद तक अपनी पारी में 1 विकेट पर 134 रन बना लिए थे. मैच के इस आखिर पल में गेंद शबनीन इस्माइल के हाथों में थी. शबनीन इससे पहले 17 गेंद पर 31 रन लुटा चुकी थीं और उनके खाते में कोई विकेट भी नहीं था.

आखिर की वो 3 गेंद…

शबनीन इस्माइल ने पारी की 98वीं गेंद टेस फ्लिंटॉफ को की. 55 रन बनाकर खेल रहीं फ्लिंटॉफ इस गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गईं और इसी के साथ वेल्श फायर के लिए जीत का रास्ता खुल गया. अगली गेंद का सामना एरिन बर्न्स ने किया. उन्होंने इस गेंद को रूम बनाकर खेला, जो पॉइंट पर खड़ी क्लेयर निकोलस के लिए आसान कैच साबित हुआ.

Relive Hat-Trick moment!

4 needed in last 3 balls and then Shabnim Ismail did this #CricketTwitter #TheHundred pic.twitter.com/7rMGYrHoYw

