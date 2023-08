नई दिल्ली. एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से वनडे सीरीज खेलेगी. इसका पहला मुकाबला मंगलवार को हंबनटोटा में खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी अपने कप्तान बाबर आजम की पिटाई करते नजर आ रहे हैं. अब आप सोच में पड़ गए होंगे क्रिकेट में पिटाई कहां से आ गई, तो पिटाई मारपीट वाली नहीं, बल्कि नेट सेशन में बाबर ने शाहीन अफरीदी को गेंदबाजी की और शाहीन ने अपने कप्तान के खिलाफ लंबे-लंबे छक्के मारे.

वैसे, शाहीन अपनी तेज रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन वो बल्ला भी खूब जमाना जानते हैं. लीग के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो कई मर्तबा अपने बल्ले का दम दिखा चुके हैं और एशिया कप से पहले जिस तरह शाहीन बल्लेबाजी का भी अभ्यास कर रहे, उससे तो यही लग रहा है कि वो बल्लेबाजी को लेकर संजीदा हैं और पाकिस्तान टीम में भी उनसे सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी योगदान चाहती है.

Shaheen Afridi hits Babar Azam for six. Single wicket going on 🔥🔥

Shaheen adds to our batting depth Ma Shaa Allah. He has improved his batting a lot ♥️ #AFGvPAK pic.twitter.com/ymLgo7H4HW

— Farid Khan (@_FaridKhan) August 21, 2023