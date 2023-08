नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) इन दिनों अपनी इंजरी से उबर चुके हैं. श्रेयस अय्यर की वापसी का इंतजार भारतीय टीम बेसब्री से कर रही है. मिडिल ऑर्डर में अय्यर भारतीय टीम के ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले अय्यर की वापसी हो सकती है. इस बीच श्रेयस अय्यर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी दरियादिली देख फैंस उनके मुरीद हो चुके हैं.

श्रेयस अय्यर पिछले साल सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर साबित हुए थे. लेकिन इस साल वह कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे. वर्ल्ड कप के साल अय्यर को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अय्यर बैक इंजरी का शिकार हुए. जिसके बाद वह सर्जरी के चलते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी मिस कर गए. अब वायरल वीडियो में श्रेयस अय्यर का दिल गरीबों को देखकर पिघल गया. उन्होंने कुछ पैसे दिए, जिसके बाद फैंस उन्हें वापसी के लिए जमकर दुआएं देते नजर आए.

A kind gesture from Shreyas Iyer.

– He is winning hearts of all people. pic.twitter.com/l5jSIB0DZI

