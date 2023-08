नई दिल्ली. भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) चोट से उबर चुके हैं और मैदान में एक बार फिर से जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. 28 वर्षीय अय्यर मौजूदा समय में टीम इंडिया के साथ अलूर में हैं. टीम इंडिया यहां एशिया कप से पहले छह दिनों की ट्रेनिंग कैंप में व्यस्त है. कैंप के दौरान जब बीसीसीआई ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब बेहद खूबसूरती के साथ दिए.

स्टार बल्लेबाज ने बीसीसीआई के साथ हुए खास बातचीत के दौरान जवाब देते हुए कहा कि दोबारा टीम के साथ जुड़ने से वह खुश हैं. अपने आस-पास प्रसन्नचित खिलाड़ियों को देखकर काफी खुश और रोमांचित महसूस कर रहे हैं. पेशेवर बल्लेबाज ने वीडियो में चोटिल होने से लेकर ठीक होने तक की अपनी पूरी यात्रा का विस्तार से व्याख्या किया है. इस दौरान उन्होंने एनसीए में उनकी मदद करने वाले प्रशिक्षकों का भी धन्यवाद दिया है.

A journey of excruciating pain, patience and recovery 👏👏@ShreyasIyer15 highlights the contributions of trainer Rajini and Nitin Patel at the NCA in his inspirational comeback from injury 👌👌 – By @RajalArora #TeamIndia | @VVSLaxman281

Full interview 🎥🔽

— BCCI (@BCCI) August 27, 2023