नई दिल्ली. कैरेबियन प्रीमियर लीग के नए सीजन के मुकाबले अभी खेल रहे हैं. लीग के 12वें मैच की बात करें, तो त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स की टीमें आमने-सामने थीं. इस दौरान अंपायर्स ने सुनील नरेन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान के बाहर भेज दिया. क्रिकेट में कार्ड दिखाए जाने का यह अपनी तरह का पहला मामला है. कार्ड की बात करें, तो हमें ऐसा फुटबॉल और हॉकी के मैदान पर ही देखने को मिलता है. हालांकि आयोजकों ने लीग के मौजूदा सीजन से नया नियम लागू किया है. इस कारण नरेन को बाहर भेजा गया. इस दौरान मैदान पर सिर्फ 10 ही खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे.

कैरेबियन प्रीमियर लीग के नए नियम के अनुसार, रेड कार्ड तभी दिया जाएगा, जब गेंदबाजी करने वाली टीम 20वें ओवर की शुरुआत में तय समय से पीछे रह जाएगी. लीग में एक पारी के लिए 85 मिनट का नियम तय किया गया है. इसका मतलब हर ओवर को 4 मिनट 15 सेकंड में खत्म करना होगा. इस नियम से 19वां ओवर 80 मिनट 45 सेकेंड में पूरा होना चाहिए. यदि इससे अधिक समय हो जाता है, तो ऑनफील्ड अंपायर गेंदबाजी करने वाली टीम को लाल कार्ड देगा. यह टीम के कप्तान को तय करना है कि वह किस खिलाड़ी को कार्ड के लिए चुनता है.

SENT OFF! The 1st ever red card in CPL history. Sunil Narine gets his marching orders 🚨 #CPL23 #SKNPvTKR #RedCard #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/YU1NqdOgEX

— CPL T20 (@CPL) August 28, 2023