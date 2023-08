VIDEO: एशिया कप के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, हुआ जोरदार स्वागत, अब खिताब पर नजर!

नई दिल्ली. एशिया कप की शुरुआत आज (30 अगस्त) से हो रही है. पहला मैच नेपाल और पाकिस्तान के बीच मुल्तान स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया को अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. पिछले साल टीम इंडिया इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने में नाकाम रही थी. लेकिन भारतीय टीम खिताब पर कब्जा जमाने के लिए इस साल पूरा जोर लगाना चाहेगी. भारतीय टीम भी काफी संतुलित नजर आ रही है. इस बीच टीम इंडिया भी श्रीलंका पहुंच चुकी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.

एक क्रिकेट फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विराट कोहली समेत और भी अन्य क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, कैमरे में पूरा फोकस विराट कोहली पर ही किया जा रहा है. जो इस समय टीम इंडिया के सबसे सीनियर और चहेते खिलाड़ी में से एक है. टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां वह पहले दिन आराम करेगी और अगले दिन से प्रैक्टिस.

Virat Kohli, & whole Indian team have reached Sri Lanka for the Asia Cup❤️#viratkohli #asiacup2023 pic.twitter.com/AzPyFWpC4B

— (@wrogn_editz) August 30, 2023