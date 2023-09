हाइलाइट्स World Cup 2023: वीरेंद्र सहवाग ने की मांग. खिलाड़ियों के जर्सी पर 'टीम इंडिया' नहीं 'भारत' होना चाहिए

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हो गई है. रोहित शर्मा को टीम की कमान दी गई है. वहीं उप-कप्तानी की जिम्मेदारी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के कंधो पर रखी गई है. ब्लू टीम की घोषणा के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दिल की बात रखी है. 44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ‘टीम इंडिया नहीं #टीम भारत.’

सहवाग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, ‘इस वर्ल्ड कप जब हम कोहली, रोहित, बुमराह, जड्डू को चीयर करें तो हमारे दिल में भारत होना चाहिए और खिलाड़ी वो जर्सी पहनें जिसपर ‘भारत’ लिखा हो.’

सहवाग के पोस्ट से सहमत नजर आए फैंस:

पूर्व क्रिकेटर के पोस्ट से फैंस भी सहमत नजर आ रहे हैं. सहवाग के पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, ‘भारत माता की जय.’ वहीं दुसरे फैन ने लिखा है जय हिंद जय भारत.’ एक अन्य फैन ने लिखा है, ‘भारत माता की जय… वंदे मातरम्.. मेरे भारत को शुभकामनाएं.’

वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल:

8 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई

11 अक्टूबर vs अफगानिस्तान, दिल्ली

14 अक्टूबर vs पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर vs बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर vs न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर vs इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर vs श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर vs नीदरलैंड्स, बेंगलुरु

वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.

