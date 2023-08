नई दिल्ली. भारत का मौजूदा वेस्टइंडीज दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहा है. टेस्ट सीरीज के दौरान जहां यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार डेब्यू किया था तो वहीं, अपनी डेब्यू टी20 सीरीज में तिलक वर्मा ने भी अबतक शानदार बैटिंग की है. ये अलग बात है कि भारत दोनों ही टी20 वेस्टइंडीज से हार गया लेकिन तिलक ने दोनों ही मुकाबलों में कमाल की बैटिंग की. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में तिलक ने अपना पहला अर्धशतक जड़ा और इसके बाद बड़े अलग अंदाज में इसका जश्न मनाया. मैच के बाद तिलक ने अपने इस सेलिब्रेशन की वजह बताई और उनके इस जश्न का रोहित शर्मा से कनेक्शन है. वो कैसे आइए बताते हैं.

20 साल के तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उस मुकाबले में भी उन्होंने 39 रन की पारी खेली थी और दूसरे टी20 में वो इससे एक कदम आगे निकले और अपनी पहली फिफ्टी पूरी की. तिलक ने 51 रन बनाए. हालांकि उनके अलावा टीम के बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन फीका रहा. इसी वजह से भारत दूसरा मैच हारा.

