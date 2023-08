नई दिल्ली. तिलक वर्मा के लिए साल 2023 अब तक बेजोड़ रहा है. आईपीएल 2023 में उन्होंने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. फिर 20 साल के खिलाड़ी को वेस्टइंडीज और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया. अब वे 30 अगस्त से होने जा रहे एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह पक्की कर चुके हैं. यानी एक महीने में ही उन्होंने टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम में जगह बना ली है. यदि वे एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने में कायमाब रहे, तो वर्ल्ड कप के लिए भी चुने जा सकते हैं. पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री से लेकर संजय मांजरेकर तक ने तिलक के सेलेक्शन को बेहतरीन करार दिया है.

एशिया कप में चुने जाने के बाद तिलक वर्मा काफी खुश दिखे. बीसीसीआई ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है. तिलक वर्मा ने वीडियो में कहा कि वे एशिया कप में चुने जाने से बेहद खुश हैं. यह मेरा सपना था और अब बड़ा मौका भी है. एक ही महीने में मैंने टी20 के बाद वनडे टीम में भी जगह बना ली है. मालूम हो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू सीरीज में तिलक सबसे अधिक रन बनाने भारतीय बैटर रहे थे. उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था.

रोहित ने हमेशा किया सपोर्ट

तिलक वर्मा ने कहा कि रोहित शर्मा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. आईपीएल के दौरान और कई मौकों पर वे हमेशा मुझसे कहते थे कि खेल का लुत्फ उठाया. जहां भी मेरी जरूरत लगे मेरे पास आ जाओ या मैसेज करो. इंडियन प्रीमियर लीग में तिलक मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा हैं. उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि मैं वनडे में भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहूंगा. घरेलू क्रिकेट में मैं अच्छा प्रदर्शन कर चुका हूं. अंडर-19 क्रिकेट में भी बेहतर किया है. कुल मिलाकर मुझे अपने आप पर भरोसा है.

🗣️🗣️ I want to do well and I’m pretty confident playing one day cricket.@TilakV9 describes his feelings after getting selected for #AsiaCup2023 👌👌 – By @RajalArora #TeamIndia pic.twitter.com/79A85QGcug

— BCCI (@BCCI) August 22, 2023