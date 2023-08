नई दिल्ली. एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) का मेजबान बेशक पाकिस्तान हो, बावजूद इसके इसके ज्यादातर मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. श्रीलंका में इस समय लंका प्रीमियर लीग 2023 (LPL 2023) के मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस दौरान कई मैच कोलंबो और कैंडी में खेले गए. लेकिन रिजल्ट प्रभावित करने वाले नहीं रहे. यहां तक की स्टेडियम के भीतर सांपों का आतंक भी देखने को मिला है, जिससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वास्तव में श्रीलंका एशिया कप की मेजबानी को तैयार है?

फाइनल सहित एशिया कप के 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. बीसीसीआई ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था जिसके बाद यह तय हुआ कि एशिया कप के कुछ मुकाबलों का आयोजन श्रीलंका में होगा. एलपीएल के दौरान श्रीलंका के विकेट को देखकर चिंताएं बढ़ गई हैं. लंका प्रीमियर लीग में 20 दिनों में 24 मैच कोलंबो और कैंडी में खेले गए.

All these snakes showing up in anticipation of a Naagin dance celebration? #LPL2023 #LPLOnFanCode pic.twitter.com/quKUACGr9u

स्लो पिचें देखकर जयसूर्या नाराज

श्रीलंका की पिचें पहले ही खराब हो चुकी हैं. एशिया कप का फाइनल मैच कोलंबो में खेला जाएगा. पिछले 3 दिन में कोलंबो में लंका प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले खेले गए जिसमें 100 से कम स्कोर बना. सिर्फ एक मुकाबले में 200 का आंकड़ा पार हुआ है. 180 का स्कोर भी बहुत कम देखने को मिला. श्रीलंकाई पिचों को लेकर दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या ने भी सवाल उठाए हैं. श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक ओपनर जयसूर्या देश में इस तरह की पिचों को देखकर निराश हैं.

बाल बाल बचे इसरु उडाना

श्रीलंका में धीमा विकेट को लेकर लोग अभी से चिंतित हैं. इसके अलावा सांप भी एक मसला हैं जो लंका प्रीमियर लीग मुकाबलों में 3 बार स्टेडियम के अंदर देखे गए. श्रीलंकाई क्रिकेटर इसरु उडाना फील्डिंग के दौरान बाल बाल बच गए. वह सांप के उपर लगभग पैर रखने वाले थे कि अचनाक उनकी नजर उस सांप पर पड़ी और उन्होंने समय रहते खुद को बचा लिया.

We could only capture this moment due to our world-class !#LPL2023onFanCode #LPL pic.twitter.com/lhMWZKyVfy

— FanCode (@FanCode) July 31, 2023