नई दिल्ली. रिंकू सिंह के आईपीएल 2023 में 20वें ओवर की अंतिम 5 गेंद पर लगाए गए छक्के अभी भी सभी फैंस को याद हैं. रिंकू ने इसके बाद टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में भी जगह बनाई. अब रिंकू के साथी ने टी20 में बड़ा कारनामा करते हुए हैट्रिक लेकर विरोधी टीम को पस्त कर दिया. तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने यूपी टी20 लीग के एक मैच में लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट झटके. उन्होंने तीनों बैटर्स के स्टंप उड़ा दिए. इसमें यश दयाल का भी विकेट शामिल है. यश दयाल वही गेंदबाज हैं, जिन पर रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़े थे. कार्तिक और रिंकू दोनों लीग में एक ही टीम का हिस्सा हैं. कार्तिक का यह लीग का पहला ही मैच था. 22 साल के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मेरठ मावरिक्स को लखनऊ फालकंस के खिलाफ बड़ी जीत भी मिली.

कार्तिक त्यागी आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे. वे संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की ओर से भी उतर चुके हैं. त्यागी ने 20वें ओवर में हैट्रिक पूरी की. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर पहले यश दयाल को बोल्ड किया. फिर चौथी गेंद पर कार्तिकेय जायसवाल के भी स्टंप उड़ा दिए. इसके बाद 5वीं गेंद पर कार्तिक ने विक्रांत चौधरी को बोल्ड कर अपनी हैट्रिक पूरी की. मैच में उन्होंने 2.5 ओवरों में 26 रन देकर 4 विकेट लिए.

