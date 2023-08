नई दिल्ली. शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन वे अभी भी दुनियाभर की लीग में खेल रहे हैं. वे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में आयोजित टी10 लीग के फाइनल में वे कमाल नहीं कर सके. इस कारण उनकी टीम को सुपर ओवर में हार मिली. यूएस मास्टर्स टी10 के फाइनल में टेक्सास चार्जर्स ने न्यूयॉर्क वॉरियर्स को सुपर ओवर में हराया. आईपीएल 2008 में कमाल की गेंदबाजी करने वाले सोहेल तनवीर ने सुपर ओवर में अफरीदी को रन नहीं बनाने दिए. मैच में पहले खेलते हुए वॉरियर्स ने 10 ओवरों में 6 विकेट पर 92 रन बनाए. जवाब में चार्जर्स की टीम 92 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. वॉरियर्स की ओर से 39 साल के तेज गेंदबाज सोहेल खान ने 5 विकेट झटके, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट झटके.

सुपर ओवर की बात करें, तो टेक्सास चार्जर्स ने पहले खेलते हुए एक विकेट पर 15 रन बनाए. यह ओवर सोहेल खान ने डाला. पहली गेंद पर मोहम्मद हफीज ने एक रन लिया. दूसरी गेंद पर कप्तान बेन डंक ने छक्का जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर वे आउट हो गए. चौथी गेंद पर मुख्तार अहमद रन नहीं बना सके. 5वीं गेंद पर 2 रन लिया और अंतिम गेंद पर मुख्तार ने छक्का जड़कर स्कोर को 15 रन तक पहुंचाया. इस तरह से न्यूयॉर्क वॉरियर्स को मैच जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी.

अफरीदी 3 गेंद पर एक ही रन बना सके

टेक्सास चार्जर्स की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर सुपर ओवर डालने आए. तनवीर की पहली गेंद पर शाहिद अफरीदी ने एक रन लिया. दूसरी गेंद पर जोनाथन कार्टर ने चौका लगाया. तीसरी गेंद पर उन्होंने एक रन लिया. चौथी गेंद पर अफरीदी रन नहीं बना सके जबकि 5वीं गेंद पर एक रन लिया. कार्टर ने अंतिम गेंद पर छक्का जरूर जड़ा, लेकिन टीम 13 ही रन बना सकी. इस तरह से चार्जर्स को सुपर ओवर में 2 रन से रोमांचक जीत मिली.

W. W. W. W.

Spare a thought for Sohail Khan and New York Warriors who refused to give up. ‍♂️

What a cracking 9th over #USMastersT10 #NYWvTXC #SunshineStarsSixes #CricketsFastestFormat #T10League pic.twitter.com/NxnZQPDgU7

— US Masters T10 (@USMastersT10) August 27, 2023