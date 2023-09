नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते बहाल करने की एक पहल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की गई थी जिसे बीसीसीआई स्वीकार किया. पीसीबी के नए चेयरमैन जका अशरफ ने एशिया कप का मुकाबला देखने के लिए न्योता भेजा था. पाकिस्तान जाकर बीसीसीआई अधिकारियों ने मैच के लिए आने का यह खास मौका खुले दिल से स्वीकार किया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के न्योते पर रवाना हुए. दोनों ही दो दिन के अपने पाकिस्तान यात्रा पर 4 सितंबर सोमवार को पहुंचे. बिन्नी और शुक्ला ने अमृतसर पहुंच कर वहां से अटारी-वाघा बार्डर के जरिए पाकिस्तान में कदम रखा. 5 सितंबर को एशिया कप 2023 में एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है. इस मैच के बाद ग्रुप बी में सुपर 4 की दो टीमें पक्की होंगी. यह मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाना है. इस मैच को देखे के लिए BCCI अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्टेडियम में मौजूद रहेंगे.

A four-member delegation of the BCCI reached Lahore

The delegation will also be in attendance at the Asia Cup game

First visit by BCCI delegation since 2008

Video Courtesy: @imyousafanjum #AsiaCup2023 #BCCI pic.twitter.com/RM7mbv8ZGm

