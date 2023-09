नई दिल्ली. भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को कौन नहीं जानता है. उन्हें भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी पसंद किया जाता है. इसकी वजह उनका उम्दा खेल है. एक समय ऐसा भी था जब उनका बल्ला साथ नहीं दे रहा था. दरअसल, उनके बल्ले से रन तो निकल रहे थे, लेकिन वह शतक लगाने से चूक जा रहे थे.

मुश्किल के इस घड़ी में कई क्रिकेटरों ने ये मानना शुरू कर दिया कि कोहली का दौर समाप्त हो चुका है और उन्हें अब क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए. हालांकि स्टार बल्लेबाज ने हार नहीं मानी और एशिया कप 2022 में 1021 दिन बाद अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ते हुए अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. मौजूदा समय में वह भारतीय टीम की जीत में एक अहम योगदान दे रहे हैं.

Virat Kohli 2.0 arrived On This Day in 2022, smashing a brilliant hundred after 1021 days….!!!

– The ruling king of world cricket was back.pic.twitter.com/htV6j3uk6P

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 8, 2023