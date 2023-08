नई दिल्ली. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर ‘प्रज्ञान’ से लैस एलएम की साफ्ट लैंडिग कराने में सफलता हासिल की. भारतीय समयानुसार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ. आयरलैंड में टी20 सीरीज खेल रही टीम इंडिया ने इसे लाइव देखा और सफलता पर बधाई दी.

भारत की इस शानदार कामयाबी को आयरलैंड में टी20 सीरीज खेल रही भारतीय टीम ने देखा. तीसरे टी20 मुकाबले से पहले का एक वीडियो बीसीसीआई ने पोस्ट किया है. इस वीडियो में भारतीय टीम से सभी खिलाड़ी कप्तान जसप्रीत बुमराह और कोचिंग स्टाफ चंद्रयान की सफल लैंडिंग की सफलता का नजारा ले रहे हैं.

🎥 Witnessing History from Dublin! 🙌

The moment India’s Vikram Lander touched down successfully on the Moon’s South Pole 🚀#Chandrayaan3 | @isro | #TeamIndia https://t.co/uIA29Yls51 pic.twitter.com/OxgR1uK5uN

— BCCI (@BCCI) August 23, 2023