नई दिल्ली. क्रिकेट की दुनिया में अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाकर पहचान बनाने वाले श्रीलंकाई धुरंधर का वीडियो सामने आया है. विराट कोहली के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले वनिंदु हसारंगा बहन की विदाई पर भावुक हो गए. यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर वनिंदु हसारंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. एशिया कप से पहले चोटिल हुए इस चैंपियन गेंदबाज के टूर्नामेंट में खेलने पर संशय है. इस स्टार स्पिनर की बहन चतुरी डि सिल्वा की शादी का वीडियो सामने आया है. बहन की विदाई पर वनिंदु किसी बच्चे की तरह से लिपट कर रोते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो बेहद भावुक कर देने वाला है. इसे देखकर दोनों के बीच का प्यार नजर आता है.

Wanindu Hasaranga gets emotional during his younger sister getting married.. pic.twitter.com/OuCeQ7wwpy

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) August 25, 2023