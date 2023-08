नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. वजह है अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में खेली जा रही वनडे सीरीज. पहला मैच पाकिस्तान ने एकतरफा बनाकर जीता जबकि दूसरे मुकाबले में आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की. इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी टीम के ओपनर को इतना भी होश नहीं रहा कि वह क्या पहने हैं और शर्मनाक मोमेंट का शिकार होना पड़ गया.

फिल्मी दुनिया की हस्तियों को हमने कई बार उप्स मोमेंट का शिकार होते देखा है. क्रिकेट की दुनिया में भी ऐसा कभी हो सकता है किसी ने सोचा नहीं होगा. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच को आखिरी ओवर में बेहत रोमांचक मोड़ पर जाकर अपने नाम किया. यह मुकाबला ड्रामा से भरा हुआ था और इसी वजह से टीम के खिलाड़ियों को जब जीत मिली तो उनको किसी भी चीज का होश नहीं रहा.

Imam was so excited he forgot he was wearing Towel😂♥️.#Imamulhaq #PAKvAFG #AFGvPAK #PakvsAfg pic.twitter.com/j0kCxxw56x

— Shaharyar Ejaz 🏏 (@SharyOfficial) August 25, 2023