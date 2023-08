नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान पर कई बार जानवर के आने की वजह से मुकाबले को रोकना पड़ता है. कुत्ते. पक्षी या किसी फैन के मैदान पर आ जाने की वजह से मैच को रोकना आम बात है लेकिन पिछले कुछ दिनों श्रीलंका में चल रही लंका प्रीमियर लीग में सांपों ने कहर बरपाया है. इस टी20 लीग के दौरान मैच को कई बार सांप के मैदान पर आने की वजह से रोका जा चुका है.

इन दिनों श्रीलंका में टी20 लीग लंका प्रीमियर लीग खेला जा रहा है. पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा लेते हैं. टूर्नामेंट में पिछले कई मुकाबलों में सांप के मैदान पर आने की बातें सामने आई है. कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें मैच के दौरान मैदान पर सांप पहुंच गया जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ा. ताजा वीडियो सामने आया है जो बी लव कैंडी और जाफना किंग्स के मैच का है जिसमें सांप की चपेट में श्रीलंका का धुरंधर खिलाड़ी आने से बच गए.

Lucky escape for @IAmIsuru17 from the RPS snake #LPL2023 🐍🇱🇰🏏 pic.twitter.com/OnYokQxzvW



सांप पर पड़ जाता पैर

12 अगस्त को खेले गए कैंडी और जाफना के बीच मैच को सांप की वजह से रोका गया था. इस मैच में जाफना के खिलाड़ी इसुरू उदाना जब फील्डिंग कर रहे थे तब मैदान पर एक सांप निकल आया. उदाना सांप के इतने करीब थे कि उनका पैर उसके उपर पड़ने वाला था लेकिन वह बच गए. सांप मैच के दौरान कैमरा मैन के पास भी पहुंचा था जिसकी वजह से सभी को अपने जगह से पीछे हटना पड़ा

All these snakes showing up in anticipation of a Naagin dance celebration? 🐍 #LPL2023 #LPLOnFanCode pic.twitter.com/quKUACGr9u

— FanCode (@FanCode) August 13, 2023