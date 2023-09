नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) इस समय वेकेशन पर हैं. एक ओर जहां एशिया कप में लोगों की नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले पर है वहीं दूसरी ओर धोनी सात समंदर पार क्रिकेट की जगह टेनिस का लुत्फ उठा रहे हैं. अमेरिका में इस समय साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन (US Open) का आयोजन हो रहा है जहां दुनिया भर के टेनिस सितारे अपना जलवा बिखेर रहे हैं. धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें माही पुरुष सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं.

एमएस धोनी ने बुधवार की रात अमेरिका में वर्ल्ड नंबर वन कार्लोस अल्कराज (Carlos Alcaraz) और एलेक्टजेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev ) के क्वार्टर फाइनल मैच का लुत्फ उठाया. इस मुकाबले में अल्कारेज ने ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन 2023 सेमीफाइनल का टिकट कटाया. धोनी इस समय क्रिकेट से दूर हैं. उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स को पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई थी. इस समय वह फ्री टाइम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

Like us, @msdhoni is a tennis fan too

Indian cricket sensation Mahendra Singh Dhoni was in the audience for the quarter-final clash between @carlosalcaraz & @AlexZverev #SonySportsNetwork #USOpen | @usopen pic.twitter.com/STPmLlCdvS

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 7, 2023