नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक युवा खिलाड़ी की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है. क्रिकेट फैंस भारत के खिलाफ एशिया कप में उनके उतरने का इंतजार कर रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में आखिरी ओवर में सांसे रोक देने वाले मुकाबले में टीम को जीत दिलाया और फिर कहा कि उनको डर है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए.

पाकिस्तान के 20 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह इन दिनों अपनी गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी की वजह से चर्चा में हैं. पिछले दिनों तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने रोमांचक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही सीरीज पर अजेय बढ़त काम किया. आखिरी ओवर में नसीम ने टीम को चौका लगाकर जीत दिलाई. इससे पहले पिछले साल भी ऐसे ही मुकाबले में एशिया कप के दौरान दो लगातार छक्के से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जीत दिलाई थी.

नसीम शाह का मैच के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह दबाव पर बात करते नजर आए. उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी लास्ट में हो सके मेरी बारी आए. कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसे मुकाबले के दौरान मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मौत हो जाए. उपर वाले का बहुत शुक्र है कि यह मैं कर पाया.

मैं जब कभी भी परिस्थिति में जाता हूं तो अपने आप पर भरोसा रखता हूं. जब मैं अंदर बल्लेबाज करने गया तो परिस्थिति ऐसी थी. शादाब पर तो मुझे पूरा यकीन था कि हम मैच खत्म करते वापस लौटेंगे लेकिन जब वह आउट हो गए तो मेरे अंदर आया कि अब तक सबकुछ मेरे ही उपर आ चुका है. गेंदबाज भी वही है, सोच रखा था कि मैं करके दूंगा. इस जीत की हमें काफी ज्यादा जरूरत थी.

Such chases not for the faint-hearted 😅

🗣️ @iNaseemShah the finisher on his splendid cameo last night 👏#AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/AUANuDjlWW

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 25, 2023