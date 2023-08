नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता लेकिन लेफ्ट हैंड बैटर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह टैलेंटेड बैटर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए नजर आ रहा है. वीडियो को देखकर लगता है कि पंत तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और वह जल्द ही क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. पंत इस समय बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिवकरी की प्रक्रिया में जुटे हैं.

यह वीडियो एनसीए में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान का है जहां पंत बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा जिसे देखकर फैंस झूम उठे. रिपोर्ट की मानें तो 15 अगस्त को पंत ने एक प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लिया. पिच पर पहुंचते ही फैंस पंत का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे.

Meanwhile Rishabh Pant is back on the field and look at the immense joy it brings to the fans!

What a Champion!#indiancricket #indiancricketteam #rishabpant #rishabhpant #rishabhpant777 #rishabhpantfans #teamindia #cwc23 #cricket #cricketlover #cricketer #cricketfans pic.twitter.com/MTlc8TThwD

