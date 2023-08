नई दिल्ली . भारत के मिस्टर 360 डिग्री के प्लेयर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की फॉर्म इस समय उनके साथ नहीं है. वेस्टइंडीज (IND vs WI) के खिलाफ गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में जारी सीरीज के दूसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार से फैंस को काफी उम्मीदें थीं लेकिन सूर्या ने सभी को निराश कर दिया. सूर्या एक रन चुराने की कोशिश क में काइल मायर्स के रॉकेट थ्रो से बच नहीं बपाए और रनआउट होकर पवेलियन लौट गए.

ओपनर शुभमन गिल के आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर क्रीज पर कदम रखा. सूर्या ने अल्जारी जोसफ की आखिरी गेंद को ऑफ साइड की ओर खेलना चाहा जहां लेग बाई के उन्हें एक रन मिले. इसके बाद भारतीय पारी का चौथा ओवर विंडीज की ओर से पेसर ओबेद मैकॉय लेकर आए. मैकॉय के इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने कोई रन नहीं लिया. अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर एक रन लिया. ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने मैकॉय की गेंद को मिडिविकेट की ओर खेला. इसके बाद वह सिंगल के लिए दौड़ पड़े. दूसरे छोर पर सूर्या क्रीज पर जबतक पहुंच पाते, तबतक काइल मायर्स ने डायरेक्ट थ्रो से सूर्या का काम तमाम कर दिया.

