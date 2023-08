नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज (IND vs WI) के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) 10वें नंबर पर बैटिंग के लिए ग्राउंड पर उतरे. चहल को टीम मैनेजमेंट ने वापस बुलाया क्योंकि उनकी जगह डेब्यूटेंट मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) को वह बैटिंग के लिए उतारना चाह रही थी. चहल को क्रीज पर पहुंचने के बाद वापस आने का इशारा मिला और वह पवेलियन की ओर लौटे लेकिन फिर उलटे पांव वापस क्रीज की ओर मुड़ गए. वह इसलिए वापस बैटिंग के लिए गए क्योंकि नियमों के मुताबिक उनकी जगह कोई और बैटिंग नहीं कर सकता था.

दरअसल, यह पूरी घटना मैच के आखिरी ओवर में हुआ, जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी. उस समय भारत को जीत के लिए 5 गेंदों पर 10 रन की दरकार थी. टीम इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे. कुलदीप यादव के आउट होने के बाद युजवेंद्र चहल बैटिंग के लिए. हालांकि वह 1 रन बनाकर नाबाद लौटे. टीम इंडिया 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी.

Yuzvendra Chahal walked out at No.10, but the Indian team wanted Mukesh Kumar. Chahal walked off and entered again as he took the field already#Yuzvendrachahal😂😂#INDvWI pic.twitter.com/8rWxh30ahh

— Md Nayab 786 🇮🇳 (@mdNayabsk45) August 3, 2023