नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है. रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कई युवा खिलाड़ियों को तराशा है जो आज इंटरनेशनल स्टेज पर धूम मचाए हुए हैं. इस फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया है. वीडियो को देखकर लोग तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों को पुलिसमैन (Police Man) की सटीक लाइन लेंग्थ और स्पीड खूब रास आ रही है.

दरअसल, मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक पुलिसमैन लोकल क्लब में जाकर नेट्स में युवा खिलाड़ियों को गेंदबाजी कर रहा है. पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में जिस रफ्तार और लाइन लेंग्थ से गेंदबाजी कर रहा है उसे देखकर, ऐसा नहीं लगता कि यह कोई प्रोफेशनल गेंदबाज ना हो. इस पुलिसमैन की गेंदबाजी के सामने क्लब के बैटर खुद को असहज महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं. अपनी स्विंग और सटीक लाइन से यह पुलिसकर्मी बैटर को बोल्ड करते हुए नजर आ रहा है.

