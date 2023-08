नई दिल्ली. न्यूजीलैंड ने 3 मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) को 19 रन से हरा दिया. न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने कमाल की गेंदबाजी की और मैच में 5 विकेट झटके. न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 155 रन बनाए थे. टारगेट का पीछा करने उतरी यूएई की टीम ने एक वक्त 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए थे. उसे 31 गेंद में 41 रन बनाने थे. टीम के 18 साल के युवा विकेटकीपर आर्यांश शर्मा डेब्यू टी20 में 60 रन बनाकर क्रीज मौजूद थे. ऐसा लग रहा था कि यूएई की टीम उलटफेर कर टी20 में न्यूजीलैंड पर पहली जीत हासिल कर लेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ.

आर्यांश के आउट होते ही 21 रन के भीतर यूएई की पूरी टीम ऑल आउट हो गई. आर्यांश ने डेब्यू पर जो पारी खेली, उसने सबका दिल जीत लिया.

बता दें कि आर्यांश शर्मा का जन्म गाजियाबाद में हुआ है और वो जब 2 साल के थे तो परिवार यूएई शिफ्ट हो गया था. आर्यांश 2022 में वेस्टइंडीज मं हुए अंडर-19 विश्व कप में यूएई की तरफ से खेले थे. इसी साल मार्च में आर्यांश को नेपाल में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज के लिए यूएई की टीम में चुना गया था. उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में जर्सी के खिलाफ इसी साल अप्रैल में अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने पिछले वनडे में भी अर्धशतक ठोका था.

इसके 5 महीने बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू किया और पहले ही मैच में अर्धशतक ठोक इतिहास रच दिया. वो पहले विकेटकीपर बैटर हैं, जिसने आईसीसी के फुल मेंबर देश के खिलाफ टी20 डेब्यू पर फिफ्टी ठोकी है.

Debutant Aryansh Sharma talks about his highly impressive 60-run innings in the T20I series opener against New Zealand at the Dubai International Stadium. pic.twitter.com/Ks8G58dqnf

— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) August 17, 2023